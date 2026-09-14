Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Integra LifeSciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15.06 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Integra LifeSciences-Aktie investiert, befänden sich nun 6.640 Integra LifeSciences-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.92 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 11.09.2026 auf 15.50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.92 Prozent zugenommen.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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