Innodata Aktie 856023 / US4576422053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Innodata eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Innodata-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Innodata-Aktie bei 8.30 USD. Bei einem Innodata-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.048 Innodata-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 844.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.07 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 744.22 Prozent gleich.
Der Innodata-Wert an der Börse wurde auf 2.41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Innodata Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Innodata Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.