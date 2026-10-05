NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Innodata-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Innodata-Aktie bei 8.30 USD. Bei einem Innodata-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.048 Innodata-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 844.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.07 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 744.22 Prozent gleich.

Der Innodata-Wert an der Börse wurde auf 2.41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch