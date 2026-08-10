NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Innodata-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10.71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93.371 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’819.79 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 07.08.2026 auf 62.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 481.98 Prozent vermehrt.

Innodata war somit zuletzt am Markt 2.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch