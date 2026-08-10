Innodata Aktie 856023 / US4576422053
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Innodata-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Innodata-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10.71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93.371 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’819.79 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 07.08.2026 auf 62.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 481.98 Prozent vermehrt.
Innodata war somit zuletzt am Markt 2.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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