Infosys Aktie 516529 / US4567881085
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Infosys gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Infosys-Aktie an diesem Tag 22.64 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441.696 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’410.78 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 03.08.2026 auf 12.25 USD belief. Das entspricht einem Minus von 45.89 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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