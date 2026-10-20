NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Infosys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.97 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.928 Infosys-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 718.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.11 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch