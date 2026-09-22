NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor 3 Jahren angefallen

Am 22.09.2023 wurde die Infosys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.624 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Infosys-Papiere wären am 21.09.2026 61.25 USD wert, da der Schlussstand 10.89 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 61.25 USD entspricht einer negativen Performance von 38.75 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch