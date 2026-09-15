Infosys Aktie 516529 / US4567881085
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Infosys-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Infosys-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16.92 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 591.017 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’855.79 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 14.09.2026 auf 11.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.44 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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