03.02.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Infosys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Infosys-Papier an diesem Tag 21.99 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 4.548 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Infosys-Anteile wären am 02.02.2026 83.40 USD wert, da der Schlussstand 18.34 USD betrug. Mit einer Performance von -16.60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
