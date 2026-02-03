Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lukratives Infosys-Investment? 03.02.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Infosys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Infosys
13.56 CHF -2.60%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Infosys-Papier an diesem Tag 21.99 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 4.548 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Infosys-Anteile wären am 02.02.2026 83.40 USD wert, da der Schlussstand 18.34 USD betrug. Mit einer Performance von -16.60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

