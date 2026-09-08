NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Infosys-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Infosys-Papier bei 8.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124.301 Infosys-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 11.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’454.32 USD wert. Damit wäre die Investition um 45.43 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch