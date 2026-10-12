NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 81.08 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.333 Independent Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 77.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 949.93 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 5.01 Prozent.

Independent Bank wurde am Markt mit 3.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch