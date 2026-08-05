Independent Bank Aktie 11713840 / US4538386099
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20.90 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 47.847 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1’839.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.97 Prozent angezogen.
Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 793.00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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