NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20.45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.890 Independent Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 36.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +80.88 Prozent.

Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 830.16 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch