NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52.40 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Independent Bank-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.084 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’579.01 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 30.10.2026 auf 82.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57.90 Prozent vermehrt.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch