Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Independent Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Independent Bank-Papier 70.99 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 140.865 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’438.23 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 25.09.2026 auf 81.20 USD belief. Damit wäre die Investition um 14.38 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 3.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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