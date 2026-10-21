NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 32.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.112 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.07 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 20.10.2026 auf 36.33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.07 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich zuletzt auf 791.15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch