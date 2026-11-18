Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 30.08 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33.245 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 1’197.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19.78 Prozent.

Am Markt war Independent Bank jüngst 806.45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch