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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 30.08 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33.245 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 1’197.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19.78 Prozent.
Am Markt war Independent Bank jüngst 806.45 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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