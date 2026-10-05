NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.10.2023 wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 48.56 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.059 Independent Bank-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 164.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64.87 Prozent erhöht.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch