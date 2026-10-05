Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.
Am 05.10.2023 wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 48.56 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.059 Independent Bank-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 164.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64.87 Prozent erhöht.
Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.79 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)
Analysen zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.