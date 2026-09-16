NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 16.38 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 61.050 Independent Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’280.22 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 15.09.2026 auf 37.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.02 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 824.52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch