NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 16.07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.225 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 237.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 137.04 Prozent.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 856.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch