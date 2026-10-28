NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Independent Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 18.92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52.854 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 37.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’962.47 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +96.25 Prozent.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 825.37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch