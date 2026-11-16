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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in IMAX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die IMAX-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 501.002 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’193.39 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 13.11.2026 auf 48.29 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 24’193.39 USD entspricht einer Performance von +141.93 Prozent.
Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 2.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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