NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die IMAX-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 501.002 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’193.39 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 13.11.2026 auf 48.29 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 24’193.39 USD entspricht einer Performance von +141.93 Prozent.

Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 2.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch