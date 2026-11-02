NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor einem Jahr abgeworfen

Die IMAX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32.49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IMAX-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.078 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 155.77 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 30.10.2026 auf 50.61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 55.77 Prozent.

Der IMAX-Wert an der Börse wurde auf 2.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch