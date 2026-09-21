NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.083 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IMAX-Papiers auf 52.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 320.99 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 320.99 USD entspricht einer Performance von +220.99 Prozent.

Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 2.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch