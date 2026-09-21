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IMAX Aktie 237667 / CA45245E1097

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Lukrative IMAX-Investition? 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in IMAX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

IMAX
46.60 EUR 0.87%
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Heute vor 5 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.083 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IMAX-Papiers auf 52.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 320.99 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 320.99 USD entspricht einer Performance von +220.99 Prozent.

Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 2.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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