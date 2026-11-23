Heute vor 10 Jahren wurden Trades IMAX-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34.10 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.933 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.28 USD wert. Mit einer Performance von +35.28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

IMAX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch