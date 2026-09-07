NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IMAX-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29.78 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das IMAX-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.580 IMAX-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 51.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’734.05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73.40 Prozent angezogen.

Der Marktwert von IMAX betrug jüngst 2.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch