IMAX Aktie 237667 / CA45245E1097
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen IMAX-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das IMAX-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24.76 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.039 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 195.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 95.84 Prozent.
Der Börsenwert von IMAX belief sich zuletzt auf 2.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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