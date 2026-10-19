IMAX Aktie 237667 / CA45245E1097
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMAX-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IMAX-Aktie statt. Der Schlusskurs des IMAX-Papiers betrug an diesem Tag 20.16 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die IMAX-Aktie investierten, hätten nun 49.603 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des IMAX-Papiers auf 50.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’520.83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +152.08 Prozent.
Insgesamt war IMAX zuletzt 2.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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