NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag 673.76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.842 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’237.21 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 28.08.2026 auf 554.99 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17.63 Prozent verringert.

Insgesamt war IDEXX Laboratories zuletzt 43.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch