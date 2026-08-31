IDEXX Laboratories Aktie 940695 / US45168D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IDEXX Laboratories-Performance im Blick
|
31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag 673.76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.842 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’237.21 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 28.08.2026 auf 554.99 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17.63 Prozent verringert.
Insgesamt war IDEXX Laboratories zuletzt 43.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
Analysen zu IDEXX Laboratories
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.