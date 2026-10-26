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|Profitabler IDEXX Laboratories-Einstieg?
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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 651.96 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.534 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 859.53 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 23.10.2026 auf 560.38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14.05 Prozent vermindert.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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