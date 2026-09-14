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IDEXX Laboratories Aktie 940695 / US45168D1046

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Langfristige Anlage 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment gewesen.

IDEXX Laboratories
414.57 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die IDEXX Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 641.14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.560 IDEXX Laboratories-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 787.19 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 11.09.2026 auf 504.70 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 21.28 Prozent.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich jüngst auf 39.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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