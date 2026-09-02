Huntington Bancshares Aktie 940208 / US4461501045
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56.561 Huntington Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 16.42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 928.73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7.13 Prozent vermindert.
Huntington Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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