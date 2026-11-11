NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.28 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 614.251 Huntington Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’729.73 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 10.11.2026 auf 15.84 USD belief. Mit einer Performance von -2.70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Huntington Bancshares war somit zuletzt am Markt 31.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch