NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren verdient

Am 07.10.2023 wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10.12 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9.881 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 15.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.48 Prozent gesteigert.

Am Markt war Huntington Bancshares jüngst 30.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch