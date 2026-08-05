NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 16.20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 6.173 Huntington Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 17.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.40 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Huntington Bancshares zuletzt 35.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch