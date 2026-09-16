Huntington Bancshares Aktie 940208 / US4461501045
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.
Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.645 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 16.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.30 USD wert. Mit einer Performance von +11.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 33.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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