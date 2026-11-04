NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 10.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Huntington Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 94.162 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’493.41 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 03.11.2026 auf 15.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.34 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Huntington Bancshares betrug jüngst 32.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch