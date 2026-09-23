Huntington Bancshares Aktie 940208 / US4461501045
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 23.09.2016 wurde das Huntington Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 9.90 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 101.010 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’584.85 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’584.85 USD, was einer positiven Performance von 58.48 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 32.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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