NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Huntington Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12.00 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 83.333 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 17.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’480.83 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48.08 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 35.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch