|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Huntington Bancshares-Investment im Blick
|
18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie gebracht.
Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag bei 12.50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.000 Huntington Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.60 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 17.11.2026 auf 15.20 USD belief. Damit wäre die Investition um 21.60 Prozent gestiegen.
Am Markt war Huntington Bancshares jüngst 31.51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Huntington Bancshares Inc.
Analysen zu Huntington Bancshares Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.