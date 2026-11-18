Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag bei 12.50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.000 Huntington Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.60 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 17.11.2026 auf 15.20 USD belief. Damit wäre die Investition um 21.60 Prozent gestiegen.

Am Markt war Huntington Bancshares jüngst 31.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch