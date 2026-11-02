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|Profitable Hub Group-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hub Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hub Group-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.894 Hub Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 26.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 664.92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33.51 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 1.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hub Group Inc.
Analysen zu Hub Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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