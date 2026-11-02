NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hub Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.894 Hub Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 26.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 664.92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33.51 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 1.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch