Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Hub Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Hub Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 273.898 Hub Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 7’239.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27.61 Prozent abgenommen.
Hub Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.62 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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