Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’089.325 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’063.18 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 06.10.2026 auf 12.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.63 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 138.59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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