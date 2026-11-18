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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Hooker Furniture-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 26.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 381.971 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hooker Furniture-Papiers auf 14.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’481.28 USD wert. Mit einer Performance von -45.19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 152.82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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