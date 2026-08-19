NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 19.08.2023 wurde das Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Hooker Furniture-Anteile letztlich bei 21.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.512 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 683.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.67 Prozent verringert.

Hooker Furniture war somit zuletzt am Markt 155.71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch