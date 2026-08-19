Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Investition
|
19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hooker Furniture-Investment verlieren können.
Am 19.08.2023 wurde das Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Hooker Furniture-Anteile letztlich bei 21.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.512 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 683.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.67 Prozent verringert.
Hooker Furniture war somit zuletzt am Markt 155.71 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.
Analysen zu Hooker Furniture Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.