Vor 5 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24.94 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.096 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’097.03 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 18.11.2026 auf 27.36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.70 Prozent angezogen.

Heritage Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch