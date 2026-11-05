NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.11.2025 wurde das Heritage Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.49 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 444.642 Heritage Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’974.66 USD wert. Damit wäre die Investition 29.75 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch