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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25.39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.939 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 27.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.02 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.02 Prozent erhöht.
Heritage Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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