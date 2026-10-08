Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Heritage Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Heritage Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Heritage Financial-Papier bei 23.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Heritage Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41.876 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Heritage Financial-Papiere wären am 07.10.2026 1’140.70 USD wert, da der Schlussstand 27.24 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 14.07 Prozent gleich.
Heritage Financial war somit zuletzt am Markt 1.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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