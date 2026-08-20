NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17.88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.593 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (28.86 USD), wäre das Investment nun 161.38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.38 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch