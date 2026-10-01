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Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063

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Profitabler Heritage Financial-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heritage Financial
27.89 USD 0.91%
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Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17.95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heritage Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.571 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153.93 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 30.09.2026 auf 27.63 USD belief. Mit einer Performance von +53.93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Heritage Financial zuletzt 1.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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